Konya’da dağda bilinci kapalı bulunan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

23 Mayıs tarihinde Beyşehir’e bağlı Kurucuova Mahallesi’nde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, iki gün süren arama çalışması sonucu sağ olarak bulunmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu düşerek yaralandığı belirlenerek hava ambulansıyla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi gören Aslancı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslancı’nın cenazesinin Kurucuova Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.

