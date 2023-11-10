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Konya’da darp edilen şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

10.11.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir ilçesinde darp edilen şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde eğlence mekanları civarında kavga olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, mahrukatçılar bölgesinde bulunan eğlence mekanlarının bulunduğu adrese gitti. Mekanların önünde oturan ve darp edildiği tespit edilen bir şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri, A.K. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinde 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K.’nin aracında yapılan aramada ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü ile 2 adet boş kovan ele geçirdi. “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yapılan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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