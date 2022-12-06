Konya’da DEAŞ toplantısına polis baskını: 5 gözaltı

Şüpheli şahsın gittiği adrese operasyon düzenleyen polis, toplantı halinde 5 DEAŞ Terör Örgütü üyesini gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde otogar istikametinde sırt çantası ile yürüyerek elindeki adresi soran bir şahıstan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şahıs takibe alındı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şahsın şehir dışından geldiği ve aradığı adreste ikamet eden şahısların da daha önce DEAŞ Terör Örgütüne üye olmaktan hüküm giydiği ve cezaevine girdiği anlaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri, toplantı halinde bulunan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

