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Konya'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

02.08.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Durmuş A. yönetimindeki 35 KIJ 96 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi'ndeki Akköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Köprü korkuluklarının yanından dereye düşen araçtaki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine jandarma, polis trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Ayşe Ş. ve İsmail K, vinç desteğiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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