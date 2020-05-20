YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da dernekte kumar oynayan 13 kişiye idari işlem uygulandı

Konya'da dernekte kumar oynayan 13 kişiye idari işlem uygulandı

KONYA HABERLERİ  | 20.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Konya'da dernekte kumar oynayan 13 kişiye idari işlem uygulandı

Konya'da bir dernekte kumar oynayan 13 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulanırken, işletmecisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarını aldı.

Derneğe yapılan baskında, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri ve Hıfzısıhha Kanunu Tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 13 kişiye idari işlem uygulandı.

Ayrıca içeride bulunan 13 kişiden birinin, aranan şüphelilerden olduğu tespit edildi.

Derneği çalıştıran E.D. ise gözaltına alınarak, hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Konya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:29
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Arslangil Eczanesi
Selcuklu
Botanik Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Ümran Eczanesi
Selcuklu
Vizyon Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tamir etmek istediği traktör üzerinden geçen kişi can verdi

Tamir etmek istediği traktör üzerinden geçen kişi can verdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

Selçuk Tıp’ta Lazer Ameliyatı Başladı

Selçuk Tıp’ta Lazer Ameliyatı Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.