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Konya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü

14.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü

Musa Yiğit idaresindeki 42 CVY 24 plakalı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Yağmurlu hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Yiğit ile araçtaki Erdem Yıldız (18), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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