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Konya'da devrilen tarım aracını kullanan kişi hayatını kaybetti

07.08.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da devrilen tarım aracını kullanan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ketenli Mahallesi Kirazdere mevkisinde Celal Mavigöz (66) idaresindeki tarım aracı şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mavigöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mavigöz'ün cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

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