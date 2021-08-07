Konya'da devrilen tarım aracını kullanan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ketenli Mahallesi Kirazdere mevkisinde Celal Mavigöz (66) idaresindeki tarım aracı şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mavigöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mavigöz'ün cenazesi, otopsi için morga gönderildi.



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