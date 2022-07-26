Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Ahmet Tekin idaresindeki 42 K 3042 plakalı gübre yüklü traktör, Boyalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı karı koca, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Tekin'in eşi Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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