Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Acar (64) yönetimindeki 42 D 5105 plakalı traktör, Yazır Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, traktörün altında kalan Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acar'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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