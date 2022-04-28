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Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

28.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Acar (64) yönetimindeki 42 D 5105 plakalı traktör, Yazır Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, traktörün altında kalan Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acar'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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