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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

17.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde dirft yapmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sürücünün Hurşit K. (24) olduğunu tespit etti.

Polis merkezine götürülen Hurşit K'ye, 9 bin 125 lira ceza uygulanarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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