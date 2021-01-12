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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza

12.01.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza

Konya'da drift yapan sürücüye ve otomobil sahibine 12 bin 96 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir kavşakta drift yapıldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler görüntüdeki aracın sahibinin M.B. olduğunu belirledi. Araç sahibi M.B. ifadesinde, aracı arkadaşı K.E'nin kullandığını belirtti.

Sürücü K.E'ye drift yapmak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 9 bin 398 lira, araç sahibi M.B'ye ise sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, sürücü K.E. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

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