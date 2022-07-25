Konya'da düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde atlayış yaptıktan sonra ormanlık alana düşerek mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı.

Yamaç paraşütçüsü Emrah Sayın, ilçeye bağlı Savaş köyü yakınlarında düştüğü ormanlık alandan, Akşehir Sportif Havacılık Kulüp Başkanı Hüdaverdi Bozdağ'a telefonla ulaştı.

Sayın, bir yamaçta olduğunu, çalılıklara ve ağaçlara düştüğünü, çok kırığı olduğunu söyledi.

Bozdağ ile Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi (AKADEMİK) Başkanı Bayram Çini, AFAD ve Jandarma ekipleri ile Sportif Havacılık Kulübü sporcuları, olay yerine ulaşarak, yamaç paraşütçüsü Emrah Sayın'ı kurtardı.

Sayın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan paraşütçü, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

