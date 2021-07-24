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Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

24.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Konya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak'ta kıyma makinesi kurmak isteyen Mustafa Küçükgök (71), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Akıma kapıldığını fark ederek eşini kurtarmaya çalışan Hatice Küçükgök, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Küçükgök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini kurtarırken elektrik çarpan Hatice Küçükgök'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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