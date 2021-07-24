Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Konya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak'ta kıyma makinesi kurmak isteyen Mustafa Küçükgök (71), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Akıma kapıldığını fark ederek eşini kurtarmaya çalışan Hatice Küçükgök, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Küçükgök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini kurtarırken elektrik çarpan Hatice Küçükgök'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz