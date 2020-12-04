Konya’da elektrikli scooter dönemi

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da çevreci ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan elektrikli scooterların da hizmete girdiğini duyurdu.

Konya’da çevreci ve ekonomik yeni bir ulaşım aracı olan elektrikli scooter dönemi başladı. Türkiye’nin bisiklet şehri konumunda olan Konya’da, bisiklet kullanımını teşvik etmenin yanında bütün sürdürülebilir ulaşım araçlarını da teşvik etmek için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli scooterları Konyalıların hizmetine girdiğini duyurdu.

Trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak

Çevreci ve ekonomik özellikleri ile ön plana çıkan elektrikli scooterların kullanımının yaygınlaşması aynı zamanda şehirdeki trafik yoğunluğunun ve otopark probleminin de azalmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar pratik ve keyifli bir seyahat deneyimi de yaşamış olacak. İşletmeyi yapacak firma, ilk etapta 100 adet scooterı hizmete sundu. Kullanıcılar, belirlenmiş bölge içerisinde scooterları mobil uygulamada gösterilen noktalardan alacak, kullandıktan sonra ise kilitleyerek bırakacak. Başka bir kullanıcı geldiği zaman yine mobil uygulama üzerinden kilidi açıp kiralayabilecek. Elektrikli scooterlar uydu üzerinden sürekli takip edilecek. Scooter kiralama hizmetinin deneme çalışmasının başarılı olması halinde uygulamanın şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

