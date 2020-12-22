Konya’da engelli vatandaşların elkartları evlerine ücretsiz teslim ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları pandemi döneminde olası risklerden korumak amacıyla internet üzerinden başvuru yapmaları durumunda kendilerinden kart ücreti ve kargo ücreti almadan elkartlarını teslim ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca toplu ulaşım kart sistemlerinin Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar Sistemi (HES) ile entegre edilmesi ve vatandaşların toplu ulaşım araçlarına binişi esnasında HES kodlarının sorgulanması gerekiyor. Daha önce kamuoyuna duyurusunu yaparak Elkart Sistemi ile HES sistemi arasında entegrasyon işlemlerini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, HES kodu eşleştirilmemiş ya da izolasyon sürecindeki vatandaşlara ait elkartları geçici olarak kullanım dışı bırakmaya başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde biniş esnasında HES sorgulaması yapılabilmesi için yüzde 40 ve daha fazla oranda engelli olan vatandaşların da elkart almaları gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri gereği engelli vatandaşların elkart alma işlemleri için beyan ettikleri raporların Sağlık Bakanlığına ait sistem üzerinden kontrol edilerek doğrulanan raporlarla işlem yapılıyor. Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden doğrulanan ancak tarihi geçmiş olan raporlar da geçici süreyle kabul edilerek vatandaşların işlemleri tamamlanıyor. Elkart almak isteyen engelli vatandaşlar, elkart ofislerine gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden müracaatlarını yaparak kartlarını adreslerinde teslim alabiliyor.