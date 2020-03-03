Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber (53) ve taraf avukatları ile sanığın çocukları katıldı.

Berber, savunmasında, maktul eşinin son 3 yıldır, yanında çalıştığı Mehmet İ. ile arkadaşlık kurduğunu ve bu arkadaşlıktan rahatsız olduğunu söylemesine rağmen bir sonuç alamadığını öne sürdü.

Eşinin, Mehmet İ. ile birlikte birçok kez rızası dışında hastane ve çarşı, pazara gittiğini ileri süren Berber, "Hatta bir kez de maktul ve Mehmet İ'yi kendi evimizde baş başa yakaladım. Bu sırada uygunsuz bir durumlarını görmedim ama aralarında bir ilişki olduğunu anladım. Maktul uyarılarımı hiçbir zaman dikkate almadı. 'Bana karışamazsın. Seni ilgilendirmez' diyordu. Benim bilgim dışında Mehmet İ'den 6 bin lira para aldığını da öğrendim. Sonrasında da Mehmet İ'nin maktul eşime altın kolye ve kıyafetler hediye ettiğini görmüştüm." ifadelerini kullandı.