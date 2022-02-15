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Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında

15.02.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da eşini silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Ş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Turgut Ş, olay günü eşiyle parka gidip gezdiklerini, daha sonra eve geldiklerini söyledi.

Evde bir anda tartışmaya başladıklarını aktaran Turgut Ş, "Eşim Sevil gözü dönmüş bir halde elinde bıçakla üzerime geldi. Bıçağı bana doğru savurdu. Odada bulunan yatağın altıdaki silahı aldım, hedef gözetmeden ateş ettim. Daha önce tehdit aldığım için silah almıştım. Eşimi öldürme niyetim yoktu. Eşimin öldüğünü görünce de komşuya haber verdim." ifadelerini kullandı.

- Çiftin oğulları şikayetçi olmadı

Çiftin oğlu A.Ş. de anne ve babası arasındaki geçimsizlikten haberdar olduğunu belirterek, "Annem babama karşı sürekli hırçın davranıyordu. Olaydan iki hafta önce de babama bıçakla hareket yaptığını görmüştüm. Babamdan şikayetçi değilim." dedi.

Çiftin diğer oğlu A.Ş. ise "Kavgalarına şahit olurdum. Annem, eskiye dair meseleleri unutmaz, o konularla ilgili tartışma çıkarır ve babama küfürler ederdi. Babamdan şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Turgut Ş, (70), merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'taki evlerinde 9 Ekim 2021'de tartıştığı eşi Sevil Ş'yi (70) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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