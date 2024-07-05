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Konya'da eski çalışanını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi

AA AA
05.07.2024 11:08
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Konya'da alacak meselesinden çıkan kavgada eski çalışanını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şükrü G. (30) ve tutuksuz sanık Abdullah K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Abdullah K, olayın büyümesini engellemeye çalıştığını, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ammar Tabbuş'u (28) iş yerinde silahla öldüren Şükrü G'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanıklardan Bekir G'nin, "tehdit ve hakaret"ten 2 yıla kadar, Abdullah K'nin ise "suç delillerini karartma"dan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, 16 Eylül 2023'te Suriye uyruklu Tabbuş, alacak meselesi nedeniyle kavga ettiği Şükrü G'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Şükrü G. tutuklanmış, kardeşi Bekir G. ve iş yeri çalışanı Abdullah K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Express


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