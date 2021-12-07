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Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

07.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza

Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kadına, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Safiye Baykal ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Olay anında şuurum yerinde değildi." dedi.

İddia makamınca açıklanan mütalaada, sanığın, eşinden ayrılmasına sebep olduğu düşüncesiyle müştekiye düşmanlık beslediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Baykal'ın, suç tarihinde müştekinin evine geldiği ve mutfakta çantasından çıkardığı bıçakla müştekiye 6-7 kez vurduğu tespitine yer verilen mütalaada, "Sanığın, müştekiye daha fazla vurmasının tanık Mustafa A. tarafından engellendiği, bıçak darbeleriyle müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği tüm dosya kapsamında anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Safiye Baykal'ın müebbet hapisle cezalandırılmasını, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezanın 15 yıla düşürülmesini, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

- Olay

Safiye Baykal (49), 11 Nisan'da merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde boşandığı eşinin oğlu Mustafa A'nın evine gitmiş, burada karşılaştığı eski gelini Türkan A. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Baykal, Türkan A'yı bıçakla yaralamış, zanlı gözaltına alınmıştı.

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