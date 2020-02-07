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Konya’da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı

KONYA HABERLERİ  | 07.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili alanlar sular altında kaldı.Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar Beyşehir Gölü’nü besleyen dere, akarsu ve derelerde taşkın oluşturması ilçeye bazı yerleşim merkezlerinde ekili alanları sular altında bıraktı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili alanlar sular altında kaldı.
Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar Beyşehir Gölü’nü besleyen dere, akarsu ve derelerde taşkın oluşturması ilçeye bazı yerleşim merkezlerinde ekili alanları sular altında bıraktı. Derebucak’tan Beyşehir Gölü’ne su akışı sağlayan Gembos Derivasyon Tüneli ve Kanalı’nda su debisinin yükselmesi ve bazı yerlerde taşkın yapması ile yağışların su debisini yükselttiği akarsularda taşan sular, kanal güzergahında bulunan Beyşehir’e bağlı Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ mahallelerindeki tarım alanları ile bahçelerini sular altında bıraktı. Derebucak’tan Beyşehir Gölü’ne su akışı sağlayan Gembos Derivasyon Tüneli ve Kanalı’nda su debisinin yükselmesi ve bazı yerlerde taşkın yapması ile yağışların su debisini yükselttiği akarsularda taşan sular, kanal güzergahında bulunan Beyşehir’e bağlı Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ mahallelerindeki tarım alanları ile bahçelerini sular altında bıraktı.

Yağışlar Beyşehir Gölü ve Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajına can suyu oldu
Öte yandan, Derebucak ilçesinde dağlık alanlarda bir buçuk metreye ulaşan kar yükseltisi, yağan yağmurlarla birlikte eriyerek Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nı da sularla doldurdu. Barajdan Gembos Derivasyon Kanalı’na aktarılan sular, tüneli de geçerek kilometrelerce ötedeki Beyşehir Gölü’ne ulaşıyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj ve hayata geçirilen Gembos derivasyon tüneli ve kanalı projesi, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü durumundaki yaz döneminde tarımsal sulama faaliyetleri ve buharlaşma kayıpları nedeniyle su seviyesi güz döneminde oldukça düşen Beyşehir Gölü’ne su desteği sağlıyor. Proje kapsamında yılda ortalama 130 milyon metreküp su göle ulaştırılıyor. Bu su desteği bölgedeki yağışlara bağlı olarak bu rakamın altında ya da üzerinde gerçekleşebiliyor.

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Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
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