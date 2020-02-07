Konya’da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili alanlar sular altında kaldı.

Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar Beyşehir Gölü’nü besleyen dere, akarsu ve derelerde taşkın oluşturması ilçeye bazı yerleşim merkezlerinde ekili alanları sular altında bıraktı. Derebucak’tan Beyşehir Gölü’ne su akışı sağlayan Gembos Derivasyon Tüneli ve Kanalı’nda su debisinin yükselmesi ve bazı yerlerde taşkın yapması ile yağışların su debisini yükselttiği akarsularda taşan sular, kanal güzergahında bulunan Beyşehir’e bağlı Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ mahallelerindeki tarım alanları ile bahçelerini sular altında bıraktı. Derebucak’tan Beyşehir Gölü’ne su akışı sağlayan Gembos Derivasyon Tüneli ve Kanalı’nda su debisinin yükselmesi ve bazı yerlerde taşkın yapması ile yağışların su debisini yükselttiği akarsularda taşan sular, kanal güzergahında bulunan Beyşehir’e bağlı Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ mahallelerindeki tarım alanları ile bahçelerini sular altında bıraktı.