YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da etli ekmek ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya'da etli ekmek ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA HABERLERİ  | 07.12.2020 13:33 | Son Güncelleme

Konya'da etli ekmek ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya'da, etli ekmek ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Selçuklu ilçesinde etli ekmek fırını işleten Ahmet Enli, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Enli, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Ömer Talaşlı da yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise, Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğraflarını seçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:46
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Elif Eczanesi
Karatay
Baran Eczanesi
Selcuklu
Ece Eczanesi
Selcuklu
Güneş Eczanesi
Selcuklu
Küçüksarı Eczanesi
Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.