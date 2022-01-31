YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsızlık zanlısı eğlencede yakalandı

Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsızlık zanlısı eğlencede yakalandı

31.01.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsızlık zanlısı eğlencede yakalandı

Konya'da evden 290 bin lira çaldığı ileri sürülen şüpheli, 18 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki toplam 18 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Kadın hırsızlık zanlısı M.S, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir iş yerinde eğlenirken gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Konyaspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ettiKonyaspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralıKonya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Konya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:08
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:37
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

MTV için son gün! Araç sahipleri dikkat.... Ödemeyene ceza var

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

Son dakika transfer haberi: Tüm dünya Antalyaspor'u konuşacak! Barcelona'ya transfer çalımı atıyorlar... Diego Costa imzaya geliyor

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.