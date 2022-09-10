Konya'da evlerden bakır kablo çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı ikametlerden bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada 27 kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin Konya'dan Beyşehir'e marketlere yufka dağıtımı için gelen A.A.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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