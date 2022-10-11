Konya'da "Evreni Anlama Sanatı: Temel Bilimler Kongresi" başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğinde düzenlenen "Evreni Anlama Sanatı: Temel Bilimler Kongresi" gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, herkesin evrende ne olduğunu, çevreyi, bireyi anlaması gerektiğini söyledi.

Şeker, "Yunus Emre, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.' demiştir. Bizlerin önce kendi temel özelliklerimizi bilmek, çevremizdeki ilişkilerimizi, çevreye karşı, diğer canlılara karşı sorumluluğumuzu bilmek ayrı önem arz ediyor." dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise yüksek öğretimin en önemli konularından birinin sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, "İnsanoğlunun imar etmekle yükümlü olduğu doğaya karşı çok tahripkar bir davranış içinde olduğunu biliyoruz. Ekolojik krizlerle karşı karşıyayız. Bunun çözümü için de artık tek bir alandan değil de tüm disiplinlerin ortak yaklaşımıyla ancak çözülebileceği ortada. Sorun küresel, çözüm de küresel olmalı. Doğayı koruyabilmek, gelecek nesillere bu emaneti devredebilmek için ciddi bir iş birliği gerekiyor." diye konuştu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreteri Şule Ürün, UNESCO'nun 75 yılı aşkın süredir üye devletlerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü, aynı zamanda da bilimi himayesine alan tek Birleşmiş Milletler kurulu olduğunu söyledi.

Ürün, "UNESCO'nun 5 sektörde çalışma alanı bulunmaktadır. Bunlar, eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve iletişim sektörleridir. 40. UNESCO Genel Konferansı'nda 2022 Uluslararası Temel Bilimler Yılı olarak deklare edilmiştir." ifadesini kullandı.

- "Üniversite olarak bilim ve sanata çok önem veriyoruz"

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversite olarak bilim ve sanata çok önem verdiklerini kaydetti.

Bu gayretin en güzel göstergelerinden birinin, bilimsel araştırma projelerinde öğrencilerin, akademisyenlerin çalışmalarına, projelerine verdiği destek olduğunu anlatan Aksoy, "Bu çalışmalarda hiçbir bürokratik engeli ortaya koymadan ve bütün projelerin daha hızlı şekilde gerçekleşmesi için gayret ediyoruz. Bu kapsamda bilimsel araştırma projelerine geçen sene 21 milyon liralık kaynak aktardık. Bu sene ise sene sonunda ulaşacak ayırdığımız ve harcadığımız toplam kaynak 30 milyon lirayı bulacaktır." diye konuştu.

Kongrenin düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Ülkü Sayın da iki gün sürecek kongrede bilim insanlarının eğitim semineri vereceğini belirterek, öğrencilerin poster ve stant sunumları yapacağını, Temel Bilimlerin "resmet", "tınıyı dinle", "dokun", "hisset", "gör", "tadını al" eylemleriyle anlatmayı hedefleyen müzik, resim, tiyatro, film gösterimlerinin de olacağını dile getirdi.

