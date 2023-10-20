Konya'da eylem hazırlığında olduğunu itiraf eden kadın teröriste 33 yıla kadar hapis istemi

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce, Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalanan ve getirildiği Diyarbakır'da tutuklanan kadın terörist Bebek hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Bebek hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve yaptığı saldırılara ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

Bebek'in babasının 5 yıl önce Silvan Jandarma Komutanlığına verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, babanın, kızının kesin olmamakla beraber örgüte katıldığına ilişkin beyanda bulunduğu, yakalanan ve teslim olan bazı teröristlerin de Bebek'i teşhis ederek örgüt içerisinde gördüklerine dair bilgi verdikleri aktarıldı.

İddianamede, Konya'da düzenlenen operasyonla Bebek'in kaldığı ikamette yakalandığı, evde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

KELİME VE ŞİİRLERDE ŞİFRELEME TEKNİĞİ YAPILMIŞ

Örgütsel dokümanlar arasında yer alan 2 notta kelime ve şiirle yapılan şifreleme tekniği kullanıldığı belirtilen iddianamede, şunlara yer verildi:

"Notta yazılı 'SEMANYOLU' kelimesine her harfe bir rakam gelecek şekilde 1'den 9'a kadar numaralandırılmış olduğu görülmüştür. Şiirlerin mısralarının baş harfleri bu rakamlarla eşleştirildiğinde '37877981-32485185' rakamlarının oluştuğu, bu rakamların coğrafi sisteme göre enlem ve boylam koordinat bilgisi olabileceği, belirtilen koordinat bilgisi Google Maps üzerinden girilerek incelendiğinde Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kemerli Caddesi üzerindeki alışveriş merkezini lokasyon olarak gösterdiği değerlendirilmiştir."

SALDIRI İÇİN BOMBALI DÜZENEK HAZIRLAMIŞ

İddianamede ifadesine yer verilen terörist Bebek, Irak'ın Gara bölgesinde kaldığı dönemde mutfak tüpü ile patlayıcı hazırlama eğitimi aldığını belirtti.

Konya'da yapacağı eyleme ilişkin Bebek, şu itiraflarda bulundu:

"Terör örgütü PKK, Konya'da eylem yapmam için beni gönderdi. Konya'ya geldiğimde bir müddet evden çıkmadım. Binadakiler beni öğrenci olarak biliyordu. Benimle evde kalan örgüt mensubuyla patlayıcının devresini hazırladık. Daha sonra Konya'da keşif yapmak için dolaşmaya başladım. Haritalar uygulamasından şehrin farklı noktalarına bakıp tanımaya başladım. Şehir merkezinde gezerken bir çarşının girişinde bekleyen polisleri gördüm. Bu polislerin çarşı içinde devriye attıktan sonra çarşının girişine gelerek beklediklerini gördüm. 3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu bu yere gelip keşif yaptım. Keşif yaptıktan sonra kaldığım yere gittim. Mutfak tüpünün üzerine devre sistemini bağladım. Amacım tüpü bir çantaya koyarak çarşı girişinde bekleyen polislerin bulunduğu noktaya gitmek ve burada patlatmaktı. Ya fedai tarzı eylem yaparak kendimi de öldürecektim ya da tüpü zaman ayarlı yapıp ayrıldıktan sonra patlatarak Irak'a gidecektim. Deşifre olmam durumunda üzerimde bulunan tabancayla yakalanmamak için intihar edecektim."

Bebek'in, 2015'te terör örgütü PKK/KCK'ya katılım sağladığı, örgüt içerisinde silahlı ve ideolojik eğitimler aldığı bildirilen iddianamede, terör örgütü içerisinde sözde "özel kuvvetler" olarak tanımlanan birimde faaliyet yürüttüğü esnada örgüt tarafından ülke sınırları içerisinde metropollerde bombalı eylem yapmak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Teröristlerin yardımlarıyla Bebek'in yasa dışı yollardan İran'dan ülkeye giriş yaptığı aktarılan iddianamede, Konya'da bombalı eylem yapmak amacıyla keşif faaliyetlerinde bulunduğu ve bombalı düzenek hazırladığı kaydedildi.

İddianamenin, sonuç ve değerlendirme kısmında şunlara yer verildi:

"Şüphelinin ikametindeki aramalarda Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan alışveriş merkezine ait koordinat bilgisinin yer aldığı şifreli notlar ele geçirildi. Şüpheli kendisine verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirmek istediği eylemi gerçekleştiremeden Konya'da saklandığı ikamette yakalanmıştır. İkametinde ele geçirilen otomatik tabanca ve fişekler üzerindeki incelemeye ilişkin uzmanlık raporunda söz konusu tabanca ve fişeklerin yasak nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler hakkında tutulan raporda ise söz konusu malzemelerin birleştirilerek yapılabilecek el yapımı bombanın patlaması durumunda canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı, tahrip edici özelliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Şüphelinin, örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu, bu bağlamda PKK silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgütün çağrılarına uyarak, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda eylem ve faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, Bebek hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 16 yıl 6 aydan 33 yıla kadar hapsi isteniyor.

