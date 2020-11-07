YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da eylem ve gösteri yürüyüşleri Kovid-19 gerekçesiyle yasaklandı

Konya'da eylem ve gösteri yürüyüşleri Kovid-19 gerekçesiyle yasaklandı

KONYA HABERLERİ  | 07.11.2020 13:59 | Son Güncelleme

Konya'da eylem ve gösteri yürüyüşleri Kovid-19 gerekçesiyle yasaklandı

Konya Valiliğince, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, hak ve özgürlüklerin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Kovid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlikler, 8 Kasım saat 00.01'den 22 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Ekim ayının rekortmeni Domates oldu
Ekim ayının rekortmeni Domates oldu
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı

Konya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:39
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altay Eczanesi
Karatay
Sefa Eczanesi
Karatay
Diriliş Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Güven Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Yeni Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Seydişehir Belediyesi’nden “whatsapp İletişim Hattı’’ Hizmeti
Seydişehir Belediyesi’nden “whatsapp İletişim Hattı’’ Hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.