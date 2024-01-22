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Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA AA
22.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin birbirleriyle mesajlaştıkları gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 3 zanlı, Konya ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda belirlenen 46 kişiden 21'inin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Konya ByLock

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