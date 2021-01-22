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Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

22.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet personeline "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı.

Adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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