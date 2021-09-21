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Konya'da FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

21.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakı deşifre edildi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "TSK mahrem ve rehberlik yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, haklarında işlem bulunmayan ve "kripto" olduğu belirlenen 132 şüphelinin örgütle iltisakının deşifre edildiği öğrenildi.

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