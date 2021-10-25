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Konya'da FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

25.10.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, "kripto" olduğu belirlenen 42 kişinin örgütle iltisakı deşifre edildi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, geçmişte ilişiği kesilmiş askeri öğrencilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle salıverildi.

- Mahrem örgüt yöneticisi deşifre oldu

Şüphelilerden birinin "TSK mahrem örgüt yöneticisi" olduğu, zanlıların ifadeleri doğrultusunda, haklarında işlem bulunmayan ve "kripto" olduğu belirlenen 42 kişinin de örgütle iltisakının deşifre edildiği öğrenildi.

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