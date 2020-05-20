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Konya’da filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışıyor

KONYA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Konya’da 149 filyasyon ekibinin şuana kadar 8 bin 873 kişiye ulaşarak korana virüs salgını ile mücadelede önemli bir rol üstlendiği bildirildi.Konya İl Sağlık Müdürü Prof.

Konya’da filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışıyor

Konya’da 149 filyasyon ekibinin şuana kadar 8 bin 873 kişiye ulaşarak korana virüs salgını ile mücadelede önemli bir rol üstlendiği bildirildi.
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, korana virüs salgını nedeni ile yoğun çalışma içerisinde bulunan filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Coronavirüs ile mücadelenin en önemli aşamalarından birini yerine getirerek risk altındaki kişilerin takibini yapan filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Prof. Dr. Koç, ekipler ile birlikte karantina altında tutulan bir aileyi de ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"Dedektif gibi çalışıyorlar"
Konya’da 149 filyasyon ekibinin 7/24 fedakarca görev yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Yapılan testler neticesinde Covit-19 tanısı konulmuş olan bireylerin temas ettiği kişileri tek tek tespit ederek onları bilgilendiren filyasyon ekiplerimiz şu ana kadar şehrimizde 8 bin 873 vatandaşımıza ulaşarak korana virüs salgını ile mücadelede önemli bir rol üstlendiler” dedi.
Filyasyon ekiplerinin adeta dedektif gibi çalışarak yüzde yüze yakın bir başarı ile şüpheli vatandaşlara ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Koç, “Salgını kontrol altına alabilmemiz ve hastalığın daha fazla kişiye bulaşmaması adına filyasyon ekiplerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Coranavirüsün kontrolsüzce yayılmasını engelleyerek üzerlerine düşen bu sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getiren ve yüzde yüz takip oranı yakalayan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Karantinadan kimse rahatsız olmamalı"
Risk altındaki vatandaşların korona virüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakarak genel sağlık durumlarını kayıt altına alan filyasyon ekiplerine vatandaşlarında yardımcı olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, “Takip altında olan ve karantina kararı çerçevesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan bazılarının kendilerini suçlu gibi hissettiklerini ve filyasyon ekiplerinin gelmesinden rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın başına gelebilecek bir durum olan karantina uygulaması nedeni ile kimsenin rahatsız olmaması ve karantina altındaki kişilere farklı bir gözle bakmaması gerekir. Alınan tedbir ve kontroller sayesinde geleceğe güvenle bakabileceğimizin hepimiz farkında olmalı ve bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içerisinde atlatmalıyız” diye konuştu.

Konya’da filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışıyor

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