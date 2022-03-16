Konya'da gasbettiği araçla kaza yapınca içinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı

Konya'da gasbettiği otomobille polis ekiplerinden kaçarken kaza yapınca bu sefer çarptığı araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden elektronik eşya çaldığı iddia edilen Mustafa A. (23), Selçuk Çelebi'ye ait otomobili bıçak zoruyla gasbederek olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, plakası belirlenen aracı takibe aldı.

Mustafa A'nın kullandığı araç, Mimar Sinan Mahallesi'nde, komşusunun çocuğu K.D'yi okula götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı otomobile çarptı.

Şüpheli, polise yakalanmamak için Kahramanoğlu'nun otomobilini, içerisindeki çocukla gasbederek kaçmaya devam etti.

Bir süre sonra araçtan inen şüpheli, polis ekiplerinin takibinin ardından Rauf Denktaş Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçtaki çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Gasbedilen araçtaki aramada, iki dizüstü bilgisayar ve ses sistemi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin, kasten yaralama, cinsel taciz ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.​​​​​​​



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