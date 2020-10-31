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Konya’da Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 31.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Konya’da, Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi.Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen müsabakaya minik, yıldız ve genç kategorisinde 30 sporcu katıldı.

Konya’da Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması yapıldı

Konya’da, Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen müsabakaya minik, yıldız ve genç kategorisinde 30 sporcu katıldı. Yarışmada, karma minikler kategorisinde Efe Erkan’a, yıldız erkek kategorisinde Ahmet Tuna Yeşilkaya’ya, yıldız kız kategorisinde Nihan Kıvrak’a ve genç erkek kategorisinde ise Ahmet Kayrıgan’a birincilik ödülü verildi.
Programda konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle geleneksel Türk okçuluğu müsabakasına 4 kulüpten 30 sporcunun katıldığını söyledi.

“Bu sporun yapılmasını teşvik edeceğiz”
Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım olduğunu ifade eden Cengiz Toksöz, “İnşallah ilerleyen zamanlarda da o coşkulu müsabakalarımıza devam edeceğiz. Bizler de zaten federasyon olarak yaptığımız müsabakalarda sınırlı sayıda sporcuyla müsabakaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Türk okçuluğu müsabakalarının yapılması çok anlamlı. Efendimizin sünneti olan bir sporun da burada yapılmış olması çok önemli. Efendimiz; ‘çocuklarınıza ok atmayı ve yüzmeyi öğretin’ gibi tavsiyeleri var. İlerleyen zamanlarda da birçok ilde Mevli-i Nebi çerçevesin bu sporun yapılmasını teşvik edeceğiz” dedi.
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğuşunun dünya tarihinin en önemli hadisesi olduğunu söyledi. Peygamberin doğumunun bu seneki konu başlığının ‘peygamber ve çocuk’ olduğunu anlatan Poçanoğlu, “Bu sebeple bir dizi yarışmalar, 6 alanda sportif faaliyetler düzenledik. Bunlar en çok önem verdiğimiz geleneksel okçuluk. Peygamber efendimizin sünnetine de çok uygun çünkü okçuluğu teşvik ediyor ve onun yetiştirdiği okçular dünyaya İslam’ın kapılarını açmış büyük kahramanlardır” ifadelerini kullandı.

Konya’da Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması yapıldı

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