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Konya'da gittikleri evde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 14.06.2020 23:23 | Son Güncelleme

Konya'da gittikleri evde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kemaliye Mahallesi Öğretmen Mehmet Ali Köylüoğlu Caddesi'nde misafir olarak gittikleri akrabalarının evinin 4. katındaki balkonda iddiaya göre kırık olan korkuluk cam bölmeden dengesini kaybederek 2. kattaki terasa, oradan da beton zemine düşen 3 yaşındaki Elisa Şura Özcan ağır yaralandı.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Elisa Şura, otomobille Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. Elisa Şura, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Hastane önünde güçlükle ayakta durabilen baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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