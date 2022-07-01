Konya'da gümrük kaçağı 3 bin 422 ilaç ele geçirildi

Konya'da iş yeri ile evde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 422 tıbbi ilaca el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin internetten gümrük kaçağı tıbbi ilaç satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin belirlenen evi ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 3 bin 422 tıbbi ilaç buldu.
İlaçların ticaretini yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.
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