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Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı

13.10.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Konya'da 6 adrese yapılan operasyonda 62 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Karatay ve Meram ilçelerinde 3 iş yerinde 22, Selçuklu ilçesinde de 1 evde ve 2 iş yerinde 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Gözaltı Konya cep telefonu

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