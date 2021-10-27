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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

27.10.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet D. idaresindeki 06 PVC 44 plakalı hafif ticari araç, Yunuslar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Mehmet Onay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak ağır yaralanan Onay, ihbar üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Onay, doktorların buradaki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Onay'ın, kısa bir süre önce de eşini kaybettiği, yalnız yaşadığı evden çıkıp camiye giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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