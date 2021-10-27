Konya'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet D. idaresindeki 06 PVC 44 plakalı hafif ticari araç, Yunuslar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Mehmet Onay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak ağır yaralanan Onay, ihbar üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Onay, doktorların buradaki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Onay'ın, kısa bir süre önce de eşini kaybettiği, yalnız yaşadığı evden çıkıp camiye giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz