YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

01.03.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Özcan A. yönetimindeki 42 D 6070 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezinden Kılar Mahallesi istikametine giderken Ali K. idaresindeki 42 BBG 28 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki İ.A, C.U, İ.A, A.Ö. ve H.H.A. Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı:Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca"nın babalığını anlattı:
Ankara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandıAnkara'da jandarmanın operasyonları sonucu 20 şüpheli yakalandı
Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdıTosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
13:07
İkindi
16:18
Akşam
18:51
Yatsı
20:06
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Kiev’de yaşadıklarını anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Kiev’de yaşadıklarını anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.