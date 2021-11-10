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Konya'da hayvanseverlerin baktığı köpeklerden biri silahla telef edilmiş bulundu

10.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hayvanseverlerin baktığı köpeklerden biri silahla telef edilmiş bulundu

Konya'da, hayvanseverler tarafından beslenen sokak köpeklerinden biri silahla vurularak telef edildi.

Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'ndeki mesire alanında hayvanları gönüllü olarak besleyen Dilek Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde bazı iş yeri çalışanlarının köpeklerin silahla vurulmasına ilişkin kendisini aradığını söyledi.

Olayın savcılığa intikal ettiğini belirten Genç, "Buraya geldiğimde yaralanan yavru köpeğin birini çalışanlar almış. Boynundan vurulmuş. Tedavi altına alındı ama durumu ağır. Görgü şahitleri burada piknik yapan vatandaşlar. Burada çocuklarıyla piknik yapan insanların yanına gelerek tüfekle hayvanları vuruyorlar. Bu olay ilk değil, daha önce de 4-5 kez yaşandı. Önlerine gelen köpeği vuruyorlar." dedi.

Genç, başka köpeklerin de telef edilip edilmediğini anlayabilmek için 68 bin dönümlük mesire alanında arama tarama yapacaklarını kaydetti.

Telef olan köpeği gömüldüğü yerden çıkardıklarını dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Görgü şahitleri de olaya tanıklık etti. İfadeleri savcılık tarafından alındı. Bölgedeki yaklaşık 250 sokak hayvanına 3,5 yıldır ben bakıyorum, çok emek çektik. Yeni çıkarılan kanun kapsamında sahipsiz hayvanlarla ilgili 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası var. İnsanlara zarar verilmeyeceği gibi hayvanlara da zarar verilmesin."

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