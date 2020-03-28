YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor

Konya’da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor

KONYA HABERLERİ  | 28.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Konya’da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor.

Konya’da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor

Konya’da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Kaymakamlıkların koordinesindeki görevliler yardıma ihtiyacı olanlara ulaşıyor.
Korona virüs salgını sonrası İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaları yasaklanarak zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşılanması için Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ koordinesinde görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturuldu. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen vatandaşların zorunlu ihtiyaçları 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden karşılanıyor.
Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. Anlık ihtiyaçları giderilen vatandaşlara gerekilirse gıda kolisi yardımı yapılıyor. Konya’da 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Kaymakamlıkların koordinesindeki belediye, emniyet, jandarma, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları yardıma ihtiyacı olanlara ulaşarak gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor.
Destek grubundaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere haftalık gıda kolisi yardımı yapıyor. 5 gün içerisinde Konya merkez ve 31 ilçede 2 bin yardım kolisinin dağıtıldığı, haftalık ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi. Konya Büyükşehir ve merkez Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin ise sürekli yardım yaptığı aileler dışında, aşevlerinin hizmete devam ettiği, Vefa grubuna gelen talepler doğrultusunda da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere gerekli yardımları ulaştırdığı öğrenildi.

Konya’da her gün 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Konya Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
13:00
İkindi
16:31
Akşam
19:16
Yatsı
20:33

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Bakır Eczanesi
Karatay
Bezirciler Eczanesi
Karatay
Aviva Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Esra Yavuz Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Ümran Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya’da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti

Konya’da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı

Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.