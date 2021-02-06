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Konya’da hırsızlık şüphelileri yakalandı

06.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir ilçesinde son zamanlardaki hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde son zamanlardaki hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son zamanlarda Akşehir genelinde artan evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Akşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında ve kamera araştırmasında üç ayrı evden LCD televizyon ve laptop çalan şüphelilerin Y.Ö, E.C, İ.C. ve Ö.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.Ö’nün Konya’da hırsızlık suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer üç şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında verdiklerini söyledi. Adliyeye sevk edilen İ.C. ve E. C. mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli Ö.K. ise serbest bırakıldı.

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