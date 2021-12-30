YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da hırsızlık şüphelisi evlerden çaldığı eşyayı satarken yakalandı

Konya'da hırsızlık şüphelisi evlerden çaldığı eşyayı satarken yakalandı

30.12.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hırsızlık şüphelisi evlerden çaldığı eşyayı satarken yakalandı

Konya'da 3 evden hırsızlık yapan zanlı, çaldığı eşyayı spotçuya satarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı mahallelerdeki hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Telafer ve Alakova mahallelerinden 3 televizyon ve bir silah çalan zanlının, hırsızlıktan 11 kaydı bulunan R.Ç. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi çalıntı malzemeleri Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki spotçuya sattığı sırada gözaltına aldı.

Zanlının spotçuya sattığı 5 televizyon ve 3 tablete el konuldu.

İş yeri sahibi A.Ş'ye hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.

Zanlı R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
12:57
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.