Konya'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içinde yaşanan araç ve araçtan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Polis, rahatsızlanan babasını hastaneye getirdikten sonra park ettiği otomobilinin çalındığını fark eden A.Y'nin müracaatı üzerine, hastane çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Aracı, Karatay ilçesi Sultan Mesud Mahallesi'nde durduran ekipler, şüpheli Ali U'yu (32) gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan şüphelinin, araçtaki iki arkadaşına, "Yeni araba aldım, haydi sizi gezdireyim." dediği öğrenildi.

Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde ise park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark eden D.D. polise başvurdu.

Ekipler, güvenlik kameralarından, çalıntı araçla Ateş Baz-ı Veli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığını belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli Furkan G'nin (24), emniyette 14 suç kaydının olduğu ve aynı iş yerinde çalıştığı anlaşıldı.

Selçuklu ve Karatay ilçesinde de park halindeki kamyonlardan akü çalınmasıyla ilgili ihbarları değerlendiren polis, şüpheli Mehmet K'nin (26) aracını tespit etti.

Polisin "dur" ihtarına uymayan Mehmet K, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Çeşitli suçlardan 15 kaydının bulunduğu anlaşılan şüphelinin, kullandığı aracı ise "arkadaşlarıma gidiyorum" yalanıyla annesinden aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

