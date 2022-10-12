YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

12.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. (18), Ü.B. (13) ve O.K. (16) ile M.K. (16), S.K. (36) ve M.K. (22) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki gruptan 6 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, polis araçları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karışan diğer kişiler, tedavileri sonrasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. (22) ve M.K. (16) tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandıKonya'da muştayla darbedilen üniversite öğrencisi yaralandı
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyorKayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya Akşehir

Konya Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:48
Öğle
12:42
İkindi
15:53
Akşam
18:25
Yatsı
19:40
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.