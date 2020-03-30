YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 30.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinan Erkovan (31) idaresindeki 42 AE 335 plakalı otomobil, Kulu Makası'nda yasak olan noktada dönüş yapmak isteyen Hasan Hasan (32) yönetimindeki 01 MA 3859 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 42 AE 335 plakalı araçta bulunan Ahmet (56) ve Esma Erkovan (27) yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suriye uyruklu sürücü Hasan Hasan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilde 8 kişinin bulunduğu ve mevsimlik işçi olarak çalışmak için Adana'dan Kulu'ya geldikleri öğrenildi. Bu araçtaki Suriye uyruklu 7 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
Adana Konya-Ankara Karayolu Kulu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Konya Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
13:00
İkindi
16:32
Akşam
19:18
Yatsı
20:35

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
Selcuklu
Nazar Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Nurer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.