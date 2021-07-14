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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14.07.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mustafa Yalçın yönetimindeki 42 ZS 708 plakalı otomobil ile Mutlu Hopa idaresindeki 06 BSA 416 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada her iki sürücü kazada yaralanmazken, otomobillerde bulunan Nermin Hopa, Dilek Hopa, Anakadın Harmancı ve Hatice Balcı yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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