Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Aytekin S. idaresindeki 42 FT 855 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Şerafettin E. yönetimindeki 42 AKH 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ümmügülsüm M, Sudenur D, Kaan Bora S, Aylin T. ve Esra B. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sudenur D, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



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