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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yunus Baytar idaresindeki 42 BU 069 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, Ali Şölen'in kullandığı 42 K 8754 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Şölen ve eşi Huriye Şölen ile diğer araç sürücüsü Baytar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Konya Seydişehir kaza

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