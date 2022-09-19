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Konya'da ilçe belediye başkanını darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

19.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ilçe belediye başkanını darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı, tartıştıkları kahvehanede darbeden 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Başkan Akbuğa'yı darbetti. Akşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B, İ.B, D.B, Y.U. ve S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

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Başkan Tuzlukçu darp

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