Konya’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Konya’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, il müdürlüğü yöneticileri ve 31 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumları ve Zümreleri Yönergesi kapsamında yapılan toplantıda, korona virüs ile mücadele kapsamında okul ve milli eğitim kurumları tarafından yürütülen dezenfeksiyon faaliyetleri ve bu noktada alınan tedbirler konuşuldu. 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Liseler Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında alınacak tedbirlerin de gündeme geldiği toplantıda, sınav yapılacak tüm okulların girişinde ve sınıflarda dezenfektanların bulundurulması, sınava girecek öğrencilere maske dağıtılması ve görevlilerin bu konuları hassasiyetle takip etmelerinin gerektiği ifade edildi.

Ayrıca 22-30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlere yönelik düzenlenecek mesleki çalışmalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve planlamaların yapılması konusu da toplantının gündeminde yer aldı.

