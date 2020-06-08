YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Konya’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

KONYA HABERLERİ  | 08.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Konya’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, il müdürlüğü yöneticileri ve 31 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Konya’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, il müdürlüğü yöneticileri ve 31 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Kurumları ve Zümreleri Yönergesi kapsamında yapılan toplantıda, korona virüs ile mücadele kapsamında okul ve milli eğitim kurumları tarafından yürütülen dezenfeksiyon faaliyetleri ve bu noktada alınan tedbirler konuşuldu. 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Liseler Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında alınacak tedbirlerin de gündeme geldiği toplantıda, sınav yapılacak tüm okulların girişinde ve sınıflarda dezenfektanların bulundurulması, sınava girecek öğrencilere maske dağıtılması ve görevlilerin bu konuları hassasiyetle takip etmelerinin gerektiği ifade edildi.
Ayrıca 22-30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlere yönelik düzenlenecek mesleki çalışmalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve planlamaların yapılması konusu da toplantının gündeminde yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Konya Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:47
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Bayramda Aşırı Tüketim Kalp Krizini Tetikliyor

Bayramda Aşırı Tüketim Kalp Krizini Tetikliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.